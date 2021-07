“O investimento feito pelo Unicef no Hospital Central de Maputo surge com o objetivo de melhorar a qualidade de cuidado prestado aos recém-nascidos aqui internados, aumentando a sua possibilidade de sobrevivência”, refere a nota.

O investimento vai servir para reabilitação das infraestruturas, criando espaço para “recém-nascidos gravemente doentes”, além de melhorar as condições de trabalho dos profissionais de saúde.

“Esta intervenção foi focada naquelas que são as maiores causas de mortalidade neonatal do país, como a prematuridade, complicações do parto – a asfixia e as infeções”, acrescenta a nota.

O Hospital Central de Maputo é o maior do país, contando com sete departamentos clínicos e atendendo, em média, por dia, 900 utentes.

O HCM tem uma capacidade de internamento de 1.500 camas, distribuídas por diversos departamentos e serviços de apoio em diversas áreas médicas e cirúrgicas.