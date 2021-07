“Na última semana a situação voltou a deteriorar-se em Portugal. Temos neste momento uma incidência de 176,9 e o Rt [índice de transmissibilidade] é 1,15”, disse Mariana Vieira da Silva no final da reunião semanal do Conselho de Ministros.

A ministra sublinhou que o Rt “é mais baixo do que era na semana passada, mas a incidência é significativamente mais elevada”.

“Quando olhamos para a evolução da incidência, aquilo que podemos ver é uma incidência mais alta e crescente nos grupos etários dos 15 aos 29 anos, dos 30 aos 34 anos e dos 0 aos 14 anos”, precisou, dando também conta que a incidência da infeção com o coronavírus SARS-CoV-2 é “alta entre os 45 e os 59 anos, mas significantemente mais baixa nos grupos etários que correspondem às idades já vacinadas”.

Mariana Vieira da Silva realçou que “isto significa que as vacinas resultam e tem os seus efeitos”.

A ministra voltou a reforçar a mensagem deixada na conferência de imprensa do Conselho de Ministro da semana passada que Portugal está numa “corrida entre o tempo da infeção e o tempo das vacinas”.

“Quanto mais protegermos os níveis da incidência enquanto as pessoas possam ser vacinadas mais defendemos a situação do nosso país”, frisou.

Mariana Vieira da Silva disse também que o país está numa situação em que é necessário manter as regras de distanciamento social, evitar as situações de ajuntamento, utilizar a máscaras e manter as regras de higiene respiratória de mãos.

“Não temos condições para considerar a pandemia controlada e faço um apelo a todos para que continuem a cumprir as regras e que se evitem comportamentos de risco”, afirmou.