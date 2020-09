Os contágios confirmados cresceram 0,76% e as mortes 0,65%, ambos em comparação com as estatísticas do dia anterior, de acordo com os dados do Ministério da Saúde divulgados esta quinta-feira.

O número de pacientes que já recuperaram da infeção é de 514.760, cerca de 72% das pessoas que adoeceram com a covid-19.

A covid-19 é a quarta causa de morte no México, atrás apenas de doenças cardíacas, diabetes e tumores malignos, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística e Geografia.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 978.448 mortos e quase 32 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.