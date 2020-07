Segundo a entidade reguladora, este aumento do registo de unidades de telemedicina faz com que, em termos globais, não tenha havido uma grande variação no número total de estabelecimentos registados no Sistema de Registo de Estabelecimentos Regulados da ERS (SRER) entre 29 de fevereiro e 30 de junho de 2020, tendo-se mesmo verificado uma subida de cerca de 2%.

Por outro lado, e ainda que, no seu todo, o número de unidades prestadoras de meios complementares de diagnóstico (MCD) apenas tenha aumentado marginalmente no período em análise, verificou-se o registo de quatro novos laboratórios de análises clínicas e de 78 postos de colheita.

Segundo os dados, no final de fevereiro estavam registados 27.890 estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde dos setores privado, cooperativo e social na ERS, número que baixou para 25.814 no final de março.

A partir do final de abril começou a observar-se um ligeiro aumento no número de estabelecimento registados, totalizando 25.960, número que subiu para 28.183 no final de maio e e para 28.424 no final de junho.

O estado de emergência nacional vigorou entre 18 de março e 02 de maio.