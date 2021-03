Segundo uma nota de atualização de dados, as mortes foram registadas na quinta-feira e hoje e as vítimas foram moçambicanos com 56, 57 e 61 anos.

Moçambique contabiliza um total acumulado de 740 óbitos e 65.799 casos, 79% dos quais recuperados, refere a nota.

O país tem 12.644 casos ativos e, destes, 146 estão atualmente internados, a maioria em Maputo, capital moçambicana.

Mais de 462.195 casos suspeitos foram testados em Moçambique desde que foi anunciado o primeiro caso, em 22 de março de 2020.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.692.313 mortos no mundo, resultantes de mais de 121,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.