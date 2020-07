No comunicado, a FMUP acrescenta ainda que, integrando o treino de exercício, educação e alterações comportamentais, os programas de reabilitação respiratória “melhoram os sintomas e têm resultados positivos nos domínios fisiológicos e psicossociais em pessoas” com doenças do foro respiratório, doença pulmonar obstrutiva crónica ou cancro do pulmão.

A pandemia de COVID-19 já provocou mais de 549 mil mortos e infetou mais de 12 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Portugal regista hoje mais 13 óbitos por COVID-19, em relação a quarta-feira, e mais 418 casos de infeção confirmados, dos quais 328 na região de Lisboa e Vale do Tejo, segundo os dados da Direção-Geral da Saúde (DGS).

De acordo com o boletim epidemiológico diário, o total de óbitos por COVID-19 desde o início da pandemia é agora de 1.644 e o total de casos confirmados é de 45.277.