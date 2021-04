Há uma semana registavam-se 293 mortos por SARS CoV-2 e 29.426 novos casos na Alemanha.

O fator semanal de reprodução (R) está em 0,94 o que significa que cada 100 infetados contagiam 94 pessoas.

Na Alemanha lamenta-se a morte de 80.893 pessoas por covid-19 e, no total, 3.217.710 pessoas contraíram a doença desde o princípio da crise sanitária.

No período de uma semana as autoridades sanitárias contabilizaram 134.007 contágios e o RKI estima que existem 291.500 casos ativos no país.

Nas unidades de cuidados intensivos foram internados, na quarta-feira, 4.987 doentes com covid-19, mais 21 do que no dia anterior, dos quais 2.772 precisam de respiração assistida, de acordo com informações da Associação Interdisciplinar Alemã de Cuidados Intensivos e de Medicina de Urgência.

Na Alemanha, 5.646.788 pessoas (6,8% da população) receberam as duas doses da vacina contra a covid-19 e 17.288.804 (20,8% da população) foram inoculadas pela primeira vez, de acordo com os dados do RKI.