O autoagendamento estava reservado para os jovens entre os 12 e os 15 anos, mas o gabinete da ‘task force’ responsável pelo plano de vacinação anunciou hoje de manhã que reabriu também para os jovens de 16 e 17 anos.

Segundo a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, a decisão de alargar a faixa etária prendeu-se com o facto de haver menos inscritos do que os desejados.

“Neste momento, temos mais de 160 mil destes adolescentes inscritos. No total são cerca de 410 mil. Foi um autoagendamento, apesar de tudo, positivo, mas é preciso expandi-lo e depois haverá outras metodologias para continuar a captar estas pessoas”, disse Graça Freitas em entrevista à RTP.

Os jovens que se inscrevam nos próximos três dias poderão ser vacinados no fim de semana de 28 e 29 de agosto.

Durante o fim de semana que agora vai começar – de 21 e 22 de agosto — começam já a ser vacinados os primeiros utentes dos 12 aos 15 anos de idade que na semana passada agendaram para estes dias.

A ‘Task force’ recorda que durante o fim de semana estará também a funcionar a modalidade “Casa Aberta” para essa mesma faixa etária.

A partir de 22 de agosto, o autoagendamento ficará disponível para todos os utentes com idade igual ou superior a 16 anos, que podem fazer a marcação através do ‘site’ https://covid19.min-saude.pt/pedido-de-agendamento/.

De acordo com o calendário já divulgado pela ‘task-force’, as segundas doses de vacina para os menores entre 12 e 15 anos serão administradas nos fins de semana de 11/12 e 18/19 de setembro, para que esta faixa etária possa concluir o processo de vacinação antes do início do ano letivo.

A recomendação da Direção-Geral da Saúde (DGS) para a vacinação universal das crianças e jovens entre os 12 e os 15 anos foi conhecida no passado dia 10 de agosto, deixando assim de ficar circunscrita a situações específicas, como os casos em que existam doenças de risco para a covid-19.

Portugal já tem 66% da população com vacinação completa contra a covid-19 e 76% com pelo menos uma dose administrada, com os maiores de 65 anos quase totalmente vacinados.

De acordo com o relatório mais recente de vacinação, divulgado pela DGS na terça-feira e com dados contabilizados até ao último domingo, o país contabiliza já 7.791.486 pessoas com pelo menos uma dose de vacina e 6.760.777 que concluíram o respetivo esquema vacinal.

A campanha de vacinação contra a covid-19 iniciou-se em Portugal em 27 de dezembro de 2020, sendo administradas atualmente as vacinas de dose única (Janssen) e de dose dupla (Pfizer/BioNTech, Moderna e AstraZeneca).

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 17.601 pessoas e foram registados 1.009.571 casos de infeção, segundo a DGS.