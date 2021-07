“Prevemos que no próximo domingo, dia 01, 57% da população portuguesa venha a estar completamente vacinada, isto é, com as duas doses de vacina”, disse António Costa, na conferência de imprensa do final do Conselho de Ministros sobre o novo plano de desconfinamento.

O primeiro-ministro acrescentou que cerca de 70% dos portugueses devem ter a vacinação completa no início de setembro.

“Em outubro poderemos atingir 85% da população portuguesa com uma vacinação completa", afirmou.

Nesse sentido, revelou, foram definidas pelo Governo “três fases” para o próximo período “de libertação da sociedade e da economia de modo progressivo e gradual”.

O Governo definiu hoje o novo plano de desconfinamento, constituído por três fases que acompanham o ritmo esperado do plano de vacinação contra a covid-19.

Segundo o primeiro-ministro, cada fase poderá ser antecipada se o plano de vacinação também acelerar, mas António Costa não afasta, ainda assim, a possibilidade de travar o desconfinamento.

Desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram em Portugal 17.330 pessoas e foram registados 963.446 casos de infeção.