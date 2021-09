Segundo o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), o total acumulado de casos de infeção no continente desde o início da pandemia é agora de 8.283.763 e o de recuperados é de 7.612.923, mais 12.677 nas últimas 24 horas.

A África Austral continua a ser a região mais afetada do continente, com 3.873.502 casos e 108.938 óbitos associados à covid-19. Nesta região, encontra-se o país mais atingido pela pandemia, a África do Sul, que contabiliza 2.897.521 casos e 87.216 mortes.

O Norte de África, que sucede à África Austral nos números da covid-19, atingiu hoje 2.515.904 contágios pelo vírus SARS-CoV-2 e 67.461 mortes associadas à covid-19.

A África Oriental contabiliza 1.011.612 infeções e 21.203 mortos, e a região da África Ocidental regista 645.180 casos de infeção e 9.488 mortes. A África Central é a que tem menos casos de infeção e de mortes, 237.565 e 3.345 respetivamente.

A Tunísia, o segundo país africano com mais vítimas mortais a seguir à África do Sul, regista 24.794 mortes e 705.474 infetados, seguindo-se o Egito, com 17.224 óbitos e 302.327 casos, e Marrocos, com 929.699 contágios, mas menos mortes do que os dois países anteriores, 14.199 óbitos associados à doença.

Entre os países mais afetados estão também a Argélia, com 5.786 óbitos e 202.877 pessoas infetadas, a Etiópia, com 5.439 vítimas mortais e 342.305 infeções, e o Quénia, com 5.109 mortes associadas à doença e 248.515 contágios acumulados.

Em relação aos países de língua oficial portuguesa, Moçambique contabiliza 1.910 mortes associadas à doença e 150.540 infetados acumulados desde o início da pandemia, seguindo-se Angola (1.513 óbitos e 55.583 casos), Cabo Verde (336 mortes e 37.472 infeções), Guiné Equatorial (142 óbitos e 11.806 casos), Guiné-Bissau (135 mortos e 6.113 infetados) e São Tomé e Príncipe (47 óbitos e 3.295 infeções).

O primeiro caso de covid-19 em África surgiu no Egito, em 14 de fevereiro de 2020, e a Nigéria foi o primeiro país da África subsaariana a registar casos de infeção, em 28 de fevereiro.

A covid-19 provocou pelo menos 4.744.890 mortes em todo o mundo, entre 231,74 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.