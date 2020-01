Há sintomas que geralmente aparecem e que fazem parte do processo de luto. Alguns deles tendem a aparecer pouco tempo após a perda e não trazem prejuízos significativos para a vida a longo prazo. Frequentemente pode ter reações emocionais como tristeza, ansiedade, culpa, raiva, e falta de ânimo. Também pode apresentar sintomas físicos, como aperto no peito ou palpitações, falta de ar, fraqueza, boca seca, insónia, falta de apetite, etc.

Num primeiro momento, pode preferir o isolamento, sendo que as reações variam de pessoa para pessoa, assim como a duração do luto ( que pode durar semanas, meses e até anos). É possível não passar por todas as fases típicas do luto (negação, raiva, negociação, depressão e aceitação) ou de destas misturarem-se, não seguindo uma ordem determinada, sendo um processo único, só seu. Contudo, é sempre preciso que enfrente e aceite a situação, para que complete o processo de luto e possa seguir em frente.

O luto patológico

Há pessoas que ficam presas numa fase do processo de luto, sem conseguirem avançar e realizar todas as tarefas típicas desta fase. Para elas o processo normal não é realizado, e desenvolvem uma patologia, o luto patológico, que interfere negativamente nas suas vidas. Esta patologia pode ser crónica (tristeza profunda e culpa prolongadas), retardada (reação emocional típica tardia), excessiva (muito intensa) ou ausente (mascarada em sintomas não associados à perda).

O luto patológico pode assumir diversas formas, desde variantes do luto normal a transtornos psiquiátricos graves, como depressão clínica, hipomania (euforia, atividade excessiva, grande velocidade de pensamento, negação do significado da perda), reações dissociativas (uma parte da pessoa sabe que a perda é real, mas outra parte age como se não tivesse ocorrido), abuso de álcool e drogas, etc. A nível físico também podem surgir doenças que são somatizações da angústia. Esta patologia é grave e requer a ajuda imprescindível de um psicólogo e/ou psiquiatra.

A ajuda de um psicólogo

No processo de luto, a intervenção do psicólogo é efetuada sobretudo através da consulta de psicologia, que lhe proporciona um espaço onde pode expressar a sua dor, reconhecer e entender as suas reações e assim ir aliviando a sua angústia. O psicólogo pode ajuda-lo a descobrir o que está a sentir dentro de si, a maneira particular como vive o luto, apoia-lo na redescoberta do que dá sentido à sua vida, de modo a que consiga reconstruir-se.

O psicólogo intervém através da realização de sessões de aconselhamento ou psicoterapia. O aconselhamento é uma forma preventiva e de suporte que ajuda-o a lidar com o luto, de forma adaptativa e tem como objetivo preservar a sua saúde física e emocional. A psicoterapia lida com o luto disfuncional ou patológico. O seu objetivo é identificar e resolver os seus conflitos de separação, que o impedem de fazer um luto normal, ajudando-o a ultrapassar a fase onde está estagnado, apoiando-o de modo a completar as tarefas do luto que não foram realizadas.

Perante uma perda, tem que viver o luto. Uma angústia compreendida, bem acolhida, não negada, gera a possibilidade de se refazer. Arrastar para sempre a sua dor de perda, ou negá-la, não lhe permite completar o processo de luto e conduz ao luto patológico. Por isso, tem que dar a si próprio tempo e permissão para viver o luto. É importante que recorra à ajuda de um profissional de saúde, psicólogo e/ou psiquiatra, mesmo que viva um luto normal, de modo a que consiga ultrapassar essa situação difícil e dolorosa. Só assim conseguirá seguir em frente e avançar na sua vida.

Silvia Felizardo / Psicóloga Clínica