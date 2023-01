Sabemos que não é o primeiro espumante dos Açores de sempre a ser feito, mas é o primeiro assim reconhecido oficialmente, com a certificação de Denominação de Origem. O Espumante Cooperativa Vitivinícola da Ilha do Pico 2017 é feito a partir da casta Arinto dos Açores, de videiras da zona da Candelária, totalizando cerca de 1300 garrafas, com espumantização feita na adega do Pico.

Já em 2016 tinha havido uma iniciativa da Picowines em fazer um espumante, desta feita com a casta Terrantez do Pico. O ano de 2017 foi aquele em que Bernardo Cabral se tornou consultor da Picowines e começou logo com desafios, uma vez que a vindima estava prestes a começar. “Há uma coisa que não esqueço que é quando a administração (da cooperativa) chega até mim e diz ‘Bernardo, nós temos muito poucas uvas e o nosso briefing é: os vinhos têm de sair todos bons’. E assim foi, fizemos uma vindima de 100 toneladas”.

créditos: Divulgação

Em relação ao espumante, de acordo com o enólogo consultor “é um espumante que não consegue esconder a sua origem. As notas de algas do mar, iodo e maresia conjugam-se com alguma panificação resultante do longo estágio com as leveduras livres, destes quatro anos em garrafa. Na prova, a bolha é muito elegante, equilibrando e envolvendo a acidez natural muito refrescante que o vinho tem. Acaba longo e com uma sensação inconfundivelmente salgada. Um vinho do qual nos orgulhamos por ser o primeiro espumante com Denominação de Origem Pico, e que nos deixa naturalmente gratos e muito satisfeitos com o trabalho desenvolvido”.

O Espumante Cooperativa Vitivinícola da Ilha do Pico 2017 tem PVP de 60€ e já está disponível nas principais garrafeiras do país e em restauração.