Consumir produtos frescos, provenientes de agricultura biológica e, tanto quanto possível, com proveniência local, é um primeiro passo para uma alimentação mais saudável e consciente. Apesar de se poder encontrar no supermercado algumas frutas e legumes da época ao longo de todo o ano, há um melhor momento para os consumir. Desta forma, a Clevermeals apresenta-nos as melhores frutas e legumes da estação que vivemos, os seus benefícios e a inspiração para melhores receitas. Receitas promotoras de uma alimentação equilibrada.

Benefícios dos alimentos da época

Tudo o que colocamos no nosso prato tem impacto na nossa alimentação e isso é algo que devemos ter sempre em conta. Conhecer e consumir frutas e legumes da época representa inúmeros benefícios, tanto para a saúde, como para a carteira e para o ambiente. São muitas as vantagens, sobretudo quando são cultivados de forma consciente, nomeadamente:

1. As frutas e os legumes que têm tempo para amadurecer totalmente na planta, tornam-se mais ricos em nutrientes e em sabor. O sabor dos produtos verdadeiramente maduros é inigualável face aos seus equivalentes não maduros.

2. As frutas e os legumes maduros devem ser consumidos rapidamente para reterem a quantidade máxima das suas vitaminas e minerais. Por esta razão, os produtos vendidos diretamente pelo produtor são, muitas vezes, mais saudáveis.

3. Os produtos sazonais são muitas vezes os mais acessíveis devido à sua abundância em lojas e mercados.

4. Comer sazonalmente e localmente significa uma viagem mais curta dos alimentos do campo para o mercado, o que reduz a sua pegada de carbono.

5. As frutas e legumes da época são dos componentes mais importantes da roda dos alimentos e a sua ingestão não deve ser descurada, sendo aconselhado o consumo de três a cinco peças de fruta e legumes por dia.

6. As frutas da época são ricas em vitaminas, fibras, antioxidantes, minerais e reduzem o risco de desenvolver diversas doenças, como a obesidade, doenças cardiovasculares, alguns tipos de cancro, colesterol alto e diabetes tipo 2, entre outras.

créditos: Tata Zaremba/Unsplash

Dicas para comprar frutas da época

Embora seja habitual encontrar nas prateleiras do supermercado todo o tipo de frutas e vegetais ao longo do ano, é importante ter em atenção os alimentos sazonais. Siga estas quatro dicas na próxima vez que for às compras:

1. Cheirar as frutas e legumes. Um cheiro agradável é sinal de que uma nectarina está madura, por exemplo, mas também pode indicar que um ananás precisa de ser cortado imediatamente após a compra.

2. Apalpar os produtos e procurar sinais de frescura. Deve evitar qualquer fruta ou legume que tenha partes negras, muito moles ou pele enrugada. Em vez disso, procure produtos que pareçam firmes, mas que cedam à pressão aplicada suavemente.

3. Consulte as ofertas locais da sua região. Conheça ao máximo as ofertas locais da sua região. Estas podem dar-lhe uma grande ideia do que está à venda na época em questão.

4. Seja flexível no planeamento de refeições e no desenvolvimento de receitas. Se uma receita leva tomate, mas não estamos na estação do tomate, pense se pode substituí-los por outro alimento.

Frutas do outono:

Maçã, Pera, Arando, Tâmara, Uvas, Castanha, Dióspiro, Quivi, Laranja.

Legumes do outono:

Beterraba, Couve-de-Bruxelas, Cenoura, Cogumelo, Cebola, Ervilha, Batata, Espinafre, Abóbora, Aipo.

Inspiração para duas belas receitas

Fique a conhecer estas duas sugestões de inspiração que a Clevermeals selecionou para os seus pequenos-almoços saudáveis e equilibrados repletos de fruta da época:

Smoothie de quivi e spirulina



É uma opção deliciosa para os dias de outono. Rica em proteínas e ácidos gordos essenciais, a spirulina contém quase todos os nutrientes que precisamos. O quivi é uma fruta rica em antioxidantes e anti-inflamatórios que facilitam o normal funcionamento das células promovendo a sensação de bem-estar.

créditos: Clevermeals

Pudim de chia com mousse de dióspiro

Uma autêntica delícia que combina bem com os dias de outono. É uma receita simples, nutritiva e muito rápida de preparar. Experimente-a com as suas frutas favoritas.