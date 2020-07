Chefe de cozinha Tanka Sapkota ofereceu mais de 10.500 pizzas a famílias carenciadas

“Estou muito feliz com os resultados desta ação de beneficência que levámos a cabo em junho e julho na cidade de Lisboa”, afirma Tanka Sapkota. “Acredito que é nas alturas difíceis que temos a obrigação de dar à sociedade. Como tal, sinto que cumpri o meu dever".

créditos: Chefs Agency

O vereador responsável pela Proteção Civil da Câmara Municipal, Carlos Castro, concorda que a ação solidária liderada por Tanka Sapkota foi um sucesso: “correu muitíssimo bem esta iniciativa – tanto pela mobilização de muitos agentes locais: Juntas de Freguesia, associações de moradores e clubes da cidade, como pela forma das pessoas manifestarem o seu agrado por esta oferta do Chef Tanka”.

“A situação pandémica que vivemos, além da dimensão da saúde, está a provocar uma crise económica e social com impacto profundo em muitas famílias. Este projeto de apoio alimentar do chefe Tanka é uma ajuda muito importante, que alcança mais de 2.500 famílias da cidade de Lisboa. Esta atitude e, sobretudo, este exemplo de um empreendedor de sucesso da nossa comunidade, e uma referência mundial no mundo das pizzas, demonstra como Lisboa conta com pessoas generosas e que prezam a sua cidade e as suas gentes” reforça o vereador Carlos Castro.