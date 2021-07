Priyanka Chopra-Jonas junta-se à Max Factor como o rosto das principais campanhas de beleza e lançamentos de produtos ao longo de 2021 e além, começando com a nova campanha Facefinity All Day Flawless Airbrush Finish 3in1 Foundation.

Max Factor está numa fase de transformação. Com uma herança enraizada em Hollywood, a abordagem renovada da marca concentra-se em capacitar a sua comunidade em ser o centro das atenções, co-criando uma transformação fácil através do portfólio de produtos da marca.

Como uma filantropa multifacetada, Embaixadora da Boa Vontade da UNICEF e defensora das mulheres em todo o mundo, Priyanka Chopra-Jonas é uma campeã do empoderamento que vem com a transformação, promovendo conversas relevantes e objetivas que inspiram as mulheres de hoje.

Fundada durante a Idade de Ouro de Hollywood por Max Factor, um maquilhador visionário, fabricante de perucas e inventor que cunhou o termo "maquilhagem", a arte continua a ser fundamental para o DNA da Max Factor enquanto a marca embarca nesta jornada de transformação.

Priyanka terá o apoio de uma rede de maquilhadores em todo o mundo que continuará a fornecer profissionais especializados sobre como usar os produtos Max Factor para realizar uma transformação sem esforço.

Dando início a esta parceria, Chopra-Jonas protagoniza o primeiro anúncio publicitário, lançando a nova FaceFinity All Day Flawless Airbrush Finish 3in1 Foundation. Chopra-Jonas envolveu-se muito com a linguagem do spot, garantindo a sua autenticidade à sua voz e à sua experiência pessoal com a marca e o produto.

FaceFinity All Day Flawless Airbrush Finish 3in1 da Max Factor é a primeira base criada para combinar primer, corretor e base para transformar sem esforço a aparência da sua pele, dando-lhe um acabamento aerógrafo profissional.