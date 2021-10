"WHIM" é o nome da nova coleção da marca Buzina e é sobre caprichos, é sobre vontades súbitas e fundamentadas, é sobre extravagâncias urgentes, e é sobre ser-se inteiro, sem receio de espantar. Com peças que partem de um lugar de celebração do belo, do único e do particular, esta coleção veste as divas que se recusam a deixar de agir como tal, veste a tradição dos rituais de preparação e as últimas inseguranças dos momentos a sós, veste a perseverança, a tenacidade, as vozes que se elevam além das outras e veste as mulheres que a partir de um camarim que só existe na ficção se preparam para entrar no palco da realidade.

Porque a divindade não se resume a um rosto só, a um devaneio só, a um talento só, a uma caixa só, 4 mulheres dão corpo, nome e som às camadas infinitas que compõem o imaginário coletivo de diva. Com realização de Gustavo Imigrante, Inês Herédia, Gisela João, Sónia Balacó e Vera Deus falam de impulsos, sonhos e Moda e de como o poder pode ser vestível mas no final do dia parte sempre de nós.

Veja as propostas da marca para a próxima primavera/verão 2022: