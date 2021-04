O que é nacional é bom e está cada vez melhor! A pandemia, a crise e a austeridade dos últimos anos tornaram os portugueses mais dinâmicos e empreendedores. Nos agitados e exigentes dias que correm, há toda uma (nova) geração de empresários que, apesar das dificuldades e dos obstáculos que por vezes surgem, arrisca no desenvolvimento de novos produtos, lançamentos, conceitos e serviços, apostando mais no design, na qualidade dos materiais e até na sustentabilidade e na defesa ambiental.

Um dos setores mais dinâmicos, como pode comprovar na galeria de imagens que se segue, é o do calçado, com marcas e empresas como a Exceed, a Undandy, a Balluta e a Nobrand a conseguirem exportar (mais) para vários mercados internacionais em épocas habituais. O setor do vestuário, à semelhança do da decoração, também regista uma dinâmica interessante, com muitas (novas) etiquetas a apresentarem peças e a desenvolverem coleções pensadas para um segmento mais premium.