trend21: este é o novo modelo de casaco que precisa ter no armário

Neste inverno as shackets, as camisas-casaco, foram uma das peças mais cobiçadas dentro e fora do mundo digital, a sua praticidade combinada com o estilo descontraído que transmite ao look fez com que esta tendência fosse um grande sucesso.

Com os dias frios a ficaram para trás, é certo que esta moda tenha os dias contados. Naturalmente ninguém vai querer insistir nas roupas quentes assim que as temperaturas começarem a subir. Posto isto, regressaram os casacos “chore”, os primos dos shackets que remetem ao seculo XIX, um casaco tipicamente utilizado por operários fabris que necessitavam de uma peça de roupa prática, com bolsos grandes para guardar ferramentas, mas que fosse confecionada num tecido relativamente leve e fresco, devido às altas temperaturas no interior das fábricas.

Em 2021, o casaco dos operários foi alvo de inúmeras reinterpretações, desde os materiais, às cores, passando por pequenas reinvenções no seu modelo. O “chore” vai certamente ser a peça mais prática para os dias primaveris que ainda não dispensam um casaco leve. O seu look utilitário com um cair largo, sem ser oversized, é transportado para o guarda-roupa quotidiano e ganha um look atualizado e chic completando qualquer look casual.

Conheça as nossas sugestões de casacos “chore” que vão compor os seus looks descontraídos.