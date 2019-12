Os dias frios pedem peças quentes e a Salsa tem algumas sugestões. Sem nunca perder o estilo, e agora que as férias de Natal e Ano Novo estão à porta, está na altura de dar uma nova vida aos seus looks com os itens essenciais.

As peças em denim, os estampados, os acessórios e as botas ganham lugar de destaque e tornam-se indispensáveis para ter no armário e usar em qualquer look, seja ele festivo, para uma saída com amigos, uma noite cozy, um brunch ou um jantar.

Ter uma seleção de peças, facilmente combináveis entre si e que se adaptem a qualquer ocasião, são o must-have que deve ter em consideração, onde vestidos podem e devem ser utilizados com jeans, no caso das mulheres, e as sobreposições são uma constante no caso dos homens. Não tenha medo de arriscar e misture peças para conseguir dar um toque diferente aos seus looks.

Inspire-se nestas sugestões e dê uma vista de olhos na loja online da marca. Não perca pitada de todas as novidades para este inverno!

Para ela

Aposte nos vestidos estampados ou só de um tom e não tenha medo de arriscar quando se trata de sobreposições. Deixe o seu look com mais estilo ao combiná-los com jeans e com os acessórios e o calçado certo. Se, no entanto, também não prescinde de visuais mais confortáveis, as sweatshirts são uma ótima opção.