Não tenha pena, não se deixe levar pelas lágrimas nem pelo beicinho. As crianças têm de aprender a perder e os pais que os poupam a uma derrota estão a fazer mais mal do que bem. A afirmação é da psicóloga Lyn Fry, que explicou ao Mirror Online que a sociedade dá demasiada importância à vitória e isso é altamente prejudicial para a construção da personalidade e para a consolidação de valores como a resiliência e a justiça.

Prejudicial é também a tentação de deixar a criança ganhar para a ver feliz. “A vida não é assim. Um pai deve preparar o filho para ser um adulto sociável e isso passa por saber lidar com as perdas”, seja no campo das relações de amizade ou num simples jogo de tabuleiro.

Quando deixam os filhos ganhar de forma forjada, os pais não estão só a deseducá-lo como também a distorcer a sua relação com a criança, diz Lyn Fry: “Os miúdos precisam de ver os adultos como alguém que controla. Quando percebem que não ganharam legitimamente, acreditam que assumiram eles o controlo e isso pode transformá-los em pessoas ansiosas. Eles precisam de saber que os pais são mais fortes e que podem intervir sempre”.

Isto não quer dizer que os educadores devam cair na situação oposta, ou seja, serem severos e críticos demais. “Receber críticas a toda a hora pode dar à criança a ideia de que esse é o comportamento correto. O que também não é nada bom”.

Outro problema das falsas vitórias é a questão do orgulho. “E nenhuma criança sentirá verdadeiro orgulho se souber que ganhou um jogo manipulado.”

Lyn Fry recorda que, na idade adulta, é constrangedor tropeçar em pessoas que não conseguem lidar com a vitória e a derrota de uma forma divertida. “A perda é algo inevitável na vida. É fundamental ensinar estratégias para lidar com ela. Agora, se a criança ‘ganhar’ sempre, nunca aprenderá a enfrentar a adversidade".

O que precisa de saber sobre jogos, ganhar e perder