Passados quatro meses da morte de Luís Aleluia, a viúva do ator fez um novo desabafo nas redes sociais sobre este período de tristeza que tem vivido.

Zita Favretto partilhou uma nova imagem do companheiro e, na legenda, sublinhou que continua a sofrer com esta perda, apesar do tempo que já passou.

"Hoje não serei boa companhia", começou por garantir Zita, que acrescentou: "Meu amor, faz hoje 4 meses… A saudade dói! A ferida continua aberta a sangrar tanto, como se para mim, tudo tivesse acabado de acontecer".

A produtora continuou, destacando que a "vida é tão efémera". "Infelizmente sinto isso na pele! Dizem que o tempo ajuda… Até já meu querido, um dia voltaremos a encontrarmo-nos! Vou amar-te até à eternidade", concluiu a viúva do artista. Leia abaixo o desabafo.

