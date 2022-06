Otávio Monteiro, jogador do FC Porto, deu o nó com Diandra Machado. "Um belo dia para me casar com o amor da minha vida", disse a noiva numa das publicações que fez nas stories da sua página de Instagram, este sábado, 25 de junho.

De acordo com as informações que partilharam junto das várias imagens que foram destacadas na rede social, a cerimónia decorreu ao ar livre num espaço de evento, Alto da Capela, em Porto Alegre, no Brasil.

Os filhos do casal, Theo e Ayla, estiveram presentes neste dia especial, assim como a filha mais velha do futebolista, Alice.

