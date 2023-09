Cerca de um mês após a notícia do fim da relação com Chase Sui Wonders, Pete Davidson estará novamente comprometido. Ao que tudo indica, o comediante está a viver um romance com Madelyn Cline, estrela de 'Outer Banks'.

Tais informações foram avançadas pela Us Weekly esta sexta-feira, tendo citado uma fonte: "O Pete e a Madelyn estão a namorar".

"Eles passaram a noite juntos no Beverly Hills Hotel e depois foram juntos tomar o pequeno almoço no dia seguinte", acrescentou, referindo ainda que ambos tentaram ser "discretos" e até usaram "bonés".

Leia Também: Relação de Pete Davidson e Chase Sui Wonders terá chegado ao fim