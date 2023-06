Os D'ZRT estiveram esta quarta-feira, dia 21 de junho, em direto no 'Jornal Nacional'. A banda anunciou que o último concerto da tour Encore, dia 19 de agosto, no Algarve, contará com a presença de várias caras conhecidas dos tempos dos 'Morangos com Açúcar', num espetáculo que será levado a cabo com o contributo do evento Revenge of The 2000's.

No final da conversa, os D'ZRT começaram a cantar o tema 'Verão Azul', de forma a assinalarem o início desta altura do ano, mas a atuação foi interrompida antes do fim.

O canal cortou a emissão e seguiu para intervalo sem que a banda terminasse a música, decisão muito criticada nas redes sociais.

"A TVI cortou o pio aos D'ZRT em direto", "cortaram a emissão dos D'ZRT assim do nada", "grande falta de respeito, os D'ZRT ainda nem tinham acabado de cantar e a TVI corta a emissão" e "ridículo" são alguns dos comentários já deixados na rede social Twitter a propósito do sucedido.

