Com um programa diário na RTP e com dois filhos ainda muito jovens, Tânia Ribas de Oliveira tem uma agenda com pouco espaço para cozinhar. No entanto, este é um hábito que recusa perder.

Em televisão recebe, diversas vezes, convidados com novas receitas e práticas culinárias, mas aceitou, ainda assim, integrar a nova temporada de 'Os Segredos da Tia Cátia', um dos formatos de maior sucesso do canal 24 Kitchen.

A cozinha foi um dos temas abordados numa curta conversa que o Fama ao Minuto teve com Tânia Ribas de Oliveira, a apresentadora que, aos 47 anos, parece viver uma fase muito estável - e tranquila - a nível pessoal e, também, profissional.

Qual é a relação que tem com a cozinha?

Eu gosto muito de programas de culinária, livros de culinária e até páginas na Internet dentro da matéria… cozinhar é um desafio para mim. O que sei fazer, faço bem, mas gostava de fazer mais receitas e melhor! Vou num bom caminho.

Gosta desta sinergia entre a cozinha e a televisão que tantas vezes acontece no 'A Nossa Tarde', o programa que conduz na RTP?

Sim! As pessoas que vão cozinhar ensinam-me muito e ensinam muito a quem nos vê. Pequenas dicas, grandes ideias!

É a Tânia que cozinha em casa? Quais são os pratos preferidos da família?

Não sou só eu que cozinho. Como tenho dois filhos, com sete e 10 anos, as escolhas deles recaem sobre os pratos normais que as crianças gostam: bolonhesa, strogonoff, massas variadas, comida de forno… mas comem sempre sopa e fruta em todas as refeições.

O programa 'A Nossa Tarde' já completou o seu terceiro aniversário. Qual o balanço que faz deste projeto?

É uma verdadeira alternativa. Adoro fazer o 'A Nossa Tarde', é um programa de companhia com vários assuntos diferentes.

Permanece na estação pública porque continua a ser uma parceria benéfica ou porque nenhuma das propostas das restantes estações a cativou?

A RTP tem sido a minha casa ao longo dos últimos 20 anos. Temos uma relação de mútua confiança.

O desafio da maternidade tem corrido como esperava?

Tem superado todas as expectativas.

E pensa ter mais um filho ou isso não entra nos vossos planos?

A nossa família está muito feliz assim.

Fez recentemente 47 anos. Como tem lidado com o avançar da idade?

A idade é um número. O que conta na vida é o estado de espírito, a força de vontade, a capacidade de dar a volta aos dias menos bons. Nesse sentido, tenho lidado muito bem com o avançar da minha maturidade.

Sente que está a viver uma boa fase?

Sou muito feliz.

