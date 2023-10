O programa 'A Nossa Tarde' desta sexta-feira, 20 de outubro, foi dedicado ao 40.º aniversário do 'Tal Canal', o que motivou a presença de Herman José, uma das grandes personalidades do projeto.

Já depois do formato, Tânia Ribas de Oliveira fez questão de elogiar o "profissionalismo" do comediante, pelo facto de ter aparecido mesmo estando doente.

"O mestre Herman José chegou doente, a antibiótico, com uma gastroenterite. No primeiro intervalo estava cheio de febre", revela nas stories da sua página de Instagram.

"Ficou até ao fim, cantou, recebeu os convidados, partilhou histórias e esbanjou simpatia. Que lição de profissionalismo nos deu a todos", nota.

"Obrigada, do fundo do coração e as melhor, mestre! O verdadeiro artista", diz, por fim.



© Instagram - Tânia Ribas de Oliveira

Leia Também: E esta? Herman José posa com Rui Veloso... em tronco nu