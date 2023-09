O rei Carlos III, de 74 anos, subiu ao trono após a morte da mãe, a rainha Isabel II, há precisamente um ano. A antiga soberana morreu a 8 de setembro de 2022 em Balmoral, na Escócia, aos 96 anos.

O aniversário agridoce foi marcado por uma salva no Castelo de Hillsborough, na Irlanda do Norte, disparada por militares na reserva do Exército da Bateria 206 (Ulster) e da Artilharia Real 105.

O coronel Matt Wills, comandante assistente da 38ª Brigada Irlandesa e da guarnição da Irlanda do Norte, deixou uma palavras: “Estamos felizes e entusiasmados porque é um aniversário da ascensão do nosso novo rei, mas ao mesmo tempo uma subida geralmente é precedida de uma morte e foi há apenas 12 meses que perdemos a falecida rainha, o que provavelmente ainda nos está a afetar a todos."

A ocasião foi ainda marcada com uma salva de 41 tiros ao meio-dia no Hyde Park, em Londres, bem como uma de 62 tiros disparada na Torre de Londres pela The Honorable Artillery Company.

Torre de Londres© Getty Images

Enquanto a nação assinalava o primeiro ano da perda de Isabel II, o rei Carlos III e a rainha Camilla marcaram presença num serviço religioso em Crathie Kirk, perto de Balmoral, em memória da rainha e do primeiro ano do reinado do atual soberano.