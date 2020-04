Sónia tem 27 anos, vive em Vila Nova de Gaia e é uma das 18 concorrentes da nova edição do programa 'Big Brother'.

Mãe de duas meninas e apaixonada pelo companheiro, que a faz usar repetidamentente a expressão: “o meu Vítor”, Sónia ganha a vida como vendedora ambulante de bases de cortiça. Um trabalho que a enche de orgulho.

Na gala de estreia do formato da TVI, que decorreu este domingo, Sónia deu provas de toda a sua genica e vivacidade ao fazer rir Cláudio Ramos com uma expressão que ninguém esperava em dia de estreia.

"Eu não me estou a imaginar em frente às câmaras a ter que me depilar", começou por lamentar a concorrente, explicando que este foi um dos seus maiores dramas ao saber que iria entrar no reality show.

Questionada por Cláudio Ramos sobre como iria resolver a questão, esta atirou: "Vou ter de fazer de qualquer das maneiras, não vou andar aqui com a pentelheira".

"Oh, Sónia... Oh, Sónia, às vezes não precisamos de dizer tudo", respondeu o apresentador sem conseguir conter o riso.

