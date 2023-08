Se não tem Netflix ou se perdeu 'Glória' no meio das outras séries que tinha para ver, chegou a sua oportunidade de desfrutar deste projeto português pioneiro.

A primeira série do nosso país a chegar à maior plataforma de streaming do mundo vai ser transmitida na RTP, com a estreia a acontecer já no próximo dia 21 de agosto.

Os 10 episódios vão para o ar de segunda a sexta-feira.

Vale lembrar que 'Glória' tem Miguel Nunes como protagonista e conta a história de um engenheiro ligado ao Estado Novo que é recrutado pelo KGB, serviços secretos da antiga União Soviética. A série tem contexto histórico real.

Siga o link

Leia Também: Gravações da nova temporada de 'Morangos com Açúcar' estão perto do fim