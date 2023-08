Sara Prata usou as redes sociais para partilhar um vídeo divertido com a filha.

Na gravação pode ver-se a pequena Amélia, de três anos, a dançar animada com a mãe num sunset num bar de praia.

"Para mim as férias em família acabaram, mas a minha filha ficou no sunset", escreveu a atriz na legenda do pequeno vídeo.

De recordar que Sara Prata esteve a desfrutar de uns dias de férias em família no Algarve, onde esta terça-feira, dia 29, publicou fotografias no Aquashow, o parque aquático de Quarteira.

Veja o vídeo na galeria.

Leia Também: Sara Prata lembra Becas, personagem de 'Morangos' que a tornou conhecida