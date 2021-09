Sara Prata usou as stories da sua conta de Instagram para fazer um desabafo com os seguidores, partilhando as enormes preocupações que guarda em relação à filha e ao seu ingresso na escola.

"A Amélia ainda não está na escola, mas eu já ando a visitar escolinhas. Entro nas escolas vazias. Quando todos já foram embora. Não vejo educadores, não vejo crianças, não conheço o ambiente onde a minha pequenina vai crescer", começa por lamentar, visivelmente preocupada.

"Há um tempo dizíamos que a escola é uma extensão da nossa casa. Agora são apenas paredes", nota.

"Para todos os pais que neste momento levam os seus filhos e os deixam à porta, a chorar, sem a possibilidade do conforto e de crescimento mútuo, o meu profundo carinho. Junto a minha voz por sentir a necessidade urgente de mudar estas medidas de DGS. Em causa está o futuro das nossas crianças", termina.

Mensagem deixada pela atriz no Instagram© Instagram - Sara Prata

Leia Também: Orientação da DGS sobre escolas "é importante para esclarecer dúvidas"