Sara Prata disse o 'sim'. A atriz, de 38 anos, foi pedida em casamento pelo companheiro, João Leitão, durante uma viagem de sonho pelas Maldivas. O momento foi destacado pela artista na sua página de Instagram.

"Um dos momentos mais bonitos da nossa vida. 'Até velhinhos'", referiu na legenda da publicação.

Numa outra partilha nas stories, na qual mostrou de perto as alianças de compromisso, Sara acrescentou: "Sonhei muito com este dia que queria proporcionar ao João, como prova de que eu quero ficar ao lado dele até sermos velhinhos, mas fui igualmente surpreendida com o pedido de casamento. Ali estava. Tudo perfeito para ambos dizermos um ao outro que é para sempre".

© Instagram - Sara Prata

Também João Leitão partilhou com os seguidores imagens do romântico pedido, que teve direito a um vídeo com diversos momentos do casal.

"5 anos e uma história de encantar depois, pedi-lhe que seja 'até velhinhos'. E não só aceitou, como vinha preparada para fazer o mesmo. Um para o outro, um do outro. Hoje, sempre, e agora, para sempre", escreveu, acrescentando através de uma hastag "she said yes" (ela disse que sim, em português).

Recorde-se que em comum, Sara Prata e João Leitão têm uma filha: a pequena Amélia.

