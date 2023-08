Sandra Silva está de férias com a família no Algarve e usou as redes sociais para contar como é que esta viagem foi decidida.

A influenciadora digital partilhou uma fotografia na praia na qual aparece abraçada ao filho, Vasco, e explicou que a decisão de irem passar uns dias de férias com os avós foi mesmo do menino, de um ano e meio.

"Ê qué vovó” e assim foi. Viemos passar uns dias com os avós e o Vasco está maravilhado", escreveu Sandra Silva na legenda da fotografia.

