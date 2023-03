Numa altura em que todos esperamos pela nova temporada de 'Morangos com Açúcar', anunciada recentemente pela TVI, a vontade de ver (ou rever) os episódios antigos aumentou.

Para isso, a estação de Queluz de Baixo tem a solução perfeita. Embora a produção esteja a ser transmitida há algum tempo em canais como Panda Biggs ou TVI Ficção, existe agora uma nova forma de vê-la quando e onde quiser.

Na TVI Player, plataforma de streaming do canal, estão disponíveis todos os episódios da primeira e da segunda temporadas de 'Morangos com Açúcar', bem como as respetivas temporadas de verão.

Estão ainda disponíveis vários episódios de outras temporadas, embora apenas a primeira e segunda estejam completas.

Veja os episódios aqui e diga-nos qual das temporadas mais gostou.

