Sendo uma das figuras mais relevantes da SIC, uma vez que permanece com a estação de televisão desde a sua criação, Rodrigo Guedes de Carvalho refletiu sobre a passagem do tempo e as evoluções que nesta fase se verificaram.

"Sou um dos fundadores da SIC, que está a comemorar 28 anos. Não me habituei ainda, passaram muito depressa. Mas não interessa nem adianta", começa por referir.

"Sou hoje um homem bastante mais velho, que entregou toda a sua vida profissional a uma família, que por acaso é também uma empresa. Tenho a enorme alegria de ajudar a construir a SIC do futuro. Porque quando me reformar (ainda falta, espero) quero muito continuar a acreditar em quem me traz o país e o mundo", continua.

Entretanto, elogia a nova geração de jornalistas: "Muito orgulho nos valores que já se sentem nesta nova fornada de miúdos. Fiquem atentos. E confiem. SIC, a formar jornalistas desde 1992".

