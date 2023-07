Foi há precisamente um ano que Irina Fernandes morreu, vítima de cancro. Uma data que fica para sempre marcada na memória e no coração dos amigos e familiares, tendo sido recordada este fim de semana por Rita Ferro Rodrigues.

A apresentadora lembrou a amiga com a partilha de um vídeo emotivo onde Irina deixa uma mensagem.

"Há um ano que te ouço com atenção cumprindo-te com amor e empenho: vivendo e dando o meu melhor, todos os dias, para ser feliz. Hoje não foi exceção, hoje foi um dia de amor", escreveu Rita Ferro Rodrigues na legenda do vídeo. Ouça as palavras de Irina na publicação abaixo:

De recordar que Irina Fernandes - que tinha sido diagnosticada com cancro em 2020 - era a autora da página 'Cancer I Love You' e partilhou também o seu testemunho em reportagens televisivas.

Leia Também: Rita Ferro Rodrigues 'confundida' com Raquel Tavares na Renascença