O príncipe Harry revelou as mensagens que foram trocadas entre Kate Middleton e Meghan Markle que levaram a uma zanga entre as duas, poucos dias antes do casamento dos duques de Sussex.

O motivo do 'bate-boca' terá sido o vestido da princesa Charlotte.

Kate: "O vestido da Charlotte está demasiado grande, comprido, demasiado largo. Ela chorou quando o experimentou em casa".

Meghan: "Certo, e eu disse-te que o alfaiate está aqui desde a 8h da manhã. Aqui. No Palácio de Kensington. Podes levar a Charlotte para que seja alterado, como as outras mães estão a fazer?".

A mulher do príncipe William não terá aceitado a sugestão exigindo que os vestidos "fossem refeitos", tendo inclusive falado com o próprio designer, que concordou.

De maneira a que a princesa de Gales percebesse o enorme stress por que estava a passar, Meghan questionou se Kate sabia dos problemas que estava a ter com o pai, Thomas Markle.

"A Kate disse que sabia o que estava a passar, mas queria saber dos vestidos. O casamento era em quatro dias!", descreve Harry no livro 'Na Sombra'.

"Não sei o que mais te diga. Se o vestido não assenta bem, então leva a Charlotte ao Ajay. Ele tem estado o dia todo à espera", respondeu Meghan.

"Está bem", concluiu então Kate.

Harry revela que mais tarde veio a encontrar a companheira a chorar no "chão" da sua casa.

Recorde-se que a zanga foi tornada pública em 2021 por Meghan durante uma entrevista a Oprah Winfrey. A duquesa de Sussex lembrou as notícias que diziam que Meghan tinha feito Kate chorar nos preparativos do casamento, quando na verdade "o contrário aconteceu".