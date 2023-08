A Casa Real dinamarquesa já começou os preparativos para o 18.º aniversário do príncipe Christian. O segundo na linha de sucessão ao trono, atrás do pai, atinge a maioridade no próximo dia 15 de outubro e para comemorar a data esperam-se diversas atividades, entre as quais um jantar de gala, que reunirá membros da realeza de toda a Europa.

O evento vai decorrer no Palácio de Christiansborg e reunirá também jovens da mesma idade que o príncipe. Espera-se que seja uma reunião intergeracional de royals, assim como aconteceu no ano passado na Noruega, quando a princesa Ingrid atingiu a maioridade.

Apesar de a lista de convidados não ter sido divulgada, há algumas figuras que certamente marcarão presença neste evento especial pela relação que têm com o príncipe.

Christian é afilhado da princesa Victoria da Suécia, pelo que se espera que a herdeira, o marido e os dois filhos, a princesa Estelle e o príncipe Oscar, estejam presentes no jantar. Também os príncipes Haakon e Mette-Marit da Noruega são seus padrinhos, pelo que deverão estar presentes, acompanhados pelos filhos, a princesa Ingrid e o príncipe Sverre.

O príncipe Pavlos da Grécia também é padrinho de Christian, além de ser primo direito do príncipe Frederico (pai de Christian) uma vez que as mães de ambos, as rainhas Ana Maria da Grécia e Margarida da Dinamarca, são irmãs. Desta forma, estará certamente presente em conjunto com a mulher, Marie-Chantal, e os seus cinco filhos, Olympia, Constantine, Achileas, Odysseas e Aristides.

Sobre a presença da princesa Leonor de Espanha nada indica se poderá ou não vir a estar presente. Esta poderia ser a grande estreia da jovem herdeira num jantar de gala - assim como já tiveram as herdeiras da Holanda e Bélgica, as princesas Amalia e Elisabeth, respetivamente -, mas Leonor estará nesse momento a receber formação militar, pelo que possivelmente não se ausentará para festejar o aniversário de Christian.

O grande mistério gira em torno da princesa Maria Chiara di Borbone, que muito se tem falado ser a namorada do príncipe Christian e que, como já lhe demos a conhecer aqui, até já terá sido convidada para tomar chá com a rainha Margarida.

