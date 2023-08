Jessica Athayde continua a aproveitar o melhor da vida durante uma viagem que fez a um destino de sonho (embora não tenha revelado qual) na companhia do namorado, Diogo Amaral, do filho de ambos, o pequeno Oliver, e de Mateus (filho do ator e de Vera Kolodzig).

Ao longo dos dias, Athayde tem vindo a partilhar com os seguidores da sua página de Instagram imagens destes dias de descanso.

Na presente galeria poderá ver as mais recentes, que incluem muitos banhos na piscina, no mar, passeios e até mesmo sonecas.

Leia Também: Jessica Athayde em momento de cumplicidade com o filho