São muitos os momentos vividos pelos casais nesta fase em que se encontram em isolamento social por causa da pandemia da Covid-19. No caso de Priyanka Chopra e Nick Jonas, a atriz decidiu aprender a tocar piano e o seu professor é o marido.

Nick tem dado, todos os dias, uma aula à companheira, que está muito entusiasmada por estar a aprender a tocar um instrumento musical.

"Eu 'obrigo' o meu marido a ensinar-me [a tocar piano]. Nunca toquei, mas sempre quis aprender a tocar um instrumento, por isso é que faço com que ele me dê uma aula de meia hora/45 minutos todos os dias", explicou Priyanka, recentemente, em conversa com a Vogue, referindo ainda que o marido é o seu "parceiro" de muitas outras atividades, como na hora de fazer exercício físico.

Mas não ficou por aqui e partilhou também que ambos têm usado esta fase de isolamento social para "aprimorar as sua criatividade".

Muito feliz, a atriz destacou o quão grata está por poder passar tanto tempo com Jonas. Além disso, acrescentou que tem ajudado os mais necessitados. "Tenho feito doações para as pessoas que mais precisam de ajuda e uso a minha página para promover as pessoas que estão realmente no terreno, a trabalhar", disse.

