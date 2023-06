Quem disse que os membros da realeza só usam marcas de luxo?

Recentemente, a princesa Beatrice, filha do príncipe André e de Sarah Ferguson, visitou o Forget Me Not Children’s Hospice juntamente com o marido, Edoardo Mapelliz Mozzi. Esta é uma associação que apoia crianças com doenças terminais e as respetivas famílias.

Para a ocasião, que teve lugar em Yorkshire, Beatrice elegeu um vestido midi, de inspiração retro, de Jasper Conran. A peça foi conjugada com um casaco que está à venda por 30 euros, aproximadamente, na Zara, uma vez que está em saldos.

Ora veja:

[Legenda]© Reprodução - Zara