Tony Carreira recorreu esta terça-feira às suas redes sociais para comunicar uma novidade especial, a data de transmissão do concerto de apresentação do seu novo álbum: 'Recomeçar'.

O espetáculo será lançado amanhã à noite, quarta-feira, dia 8 de dezembro, ficando disponível no "SAPO e na televisão, na TV do MEO, no botão azul".

O anúncio surge acompanhado de um vídeo de promoção ao concerto, onde é possível ouvir o músico falar sobre este recomeço que decidiu fazer na sua carreira.

"Eu precisava de um tempo para me afastar, afastei-me e rapidamente senti saudades dos palcos", assegura Tony Carreira.

