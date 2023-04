Ana Garcia Martins, benfiquista ferrenha, não conseguiu ficar indiferente à derrota do Benfica (2-0), no jogo desta terça-feira, 11 de abril, frente ao Inter para a Liga dos Campões.

Abordando o assunto através de uma publicação na sua página de Instagram, a influenciadora digital acabou por falar do filho, Mateus, de nove anos, que ficou triste com o resultado.

"O futebol tornou-se um programa nosso. Já temos rituais, tradições, lugares onde gostamos de nos sentar porque acreditamos que dão sorte. Este ano foram poucos os jogos que não fomos ver à Luz e, felizmente, o miúdo estava mal habituado, porque ainda não tinha visto o Benfica perder em casa", começa por revelar.

"De repente, em menos de uma semana, levou com dois baldes de água fria que até andou de lado. Quando o vi a mandar vir no final dos jogos, irritado e de lágrimas nos olhos, percebi que a missão educativa foi concluída com sucesso: a este já ninguém lhe tira o benfiquismo dos ossos. E as memórias de irmos juntos ao estádio também não", continua.

"O problema agora é ajudá-lo a gerir a frustração quando eu própria estou mais do que fodid@. Ontem, a caminho de casa, eu dizia-lhe que não podia reagir assim, que perder faz parte, que é normal ficar triste, mas que não pode ficar zangado e essas merd** todas que ninguém quer ouvir quando está na fossa. 'Por que é que não posso ficar zangado?', perguntou ele. Pois. Boa pergunta. Eu a ferver por dentro e a tentar ser bué zen por fora, com um discurso altamente pacifista e conciliador quando só me apetecia dizer 'tens razão, Mateus! Eles que vão todos prá piiiii da mãe deles, piiii de piiiii, se fossem mas é levar no piiiiii, filhos da piiiii que não jogam um piiiii quando é preciso'", acrescenta.

"Mas não disse nada. Pensei muito, mas não disse. Espero que este meu esforço hercúleo seja recompensado e espero, sinceramente, que o Benfica não piiiii o campeonato, porque se isso acontecer mando o Mateus três meses para casa do Roger Schmidt e ele que o ature", completa.

Leia Também: "Acho fraco a nível de rabo", diz 'Pipoca' a António Raminhos