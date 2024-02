Pedro Barroso informou os fãs, este domingo, dia 18 de fevereiro, da morte do avô Zé, como carinhosamente o tratava. O familiar do ator era doente oncológico.

"9/02/1934 - 18/02/2024. Meu criador, a minha maior referência", começou por escrever Pedro na legenda de duas fotografias suas com o avô.

"I know that from above you will watch over me and guide me… [sei que do alto do céu me guardas e me guias]", disse ainda Pedro.

Recorde-se que Pedro falou sobre a doença do avô na entrevista que deu a Manuel Luís Goucha no programa 'Conta-me', no passado mês de julho. Recorde aqui essa conversa e veja abaixo a partilha com que Pedro Barroso informou da morte do avô.

Leia Também: Morreu o apresentador Bartolomé Beltrán, aos 74 anos