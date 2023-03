Em pleno século XXI, as famílias reais europeias, com especial destaque para a do Reino Unido, continuam a exercer um fascínio em milhares de pessoas de todo o mundo, que acompanham atentamente os seus passos e iniciativas.

Esta admiração aumenta em grandes ocasiões, como é o caso dos casamentos.

Conforme destaca o jornalista Alberto Miranda no seu livro 'As Dez Monarquias da Europa', o aumento "dos casamento desiguais na nova geração de reis e príncipes herdeiros" levou a uma "mudança nas cortes europeias".

"Quanto mais não seja a introdução de uma nova aragem, porque se as monarquias não podem nunca renegar as suas origens e tradições (...) elas também têm de saber acompanhar os sinais dos tempos e evolução das sociedades", escreve o especialista em famílias reais.

Posto isto, na presente galeria relembramos os casamentos reais dos atuais soberanos europeus e data em que foram celebrados.

Leia Também: Casamentos de 2023! Estes seis casais famosos vão dar o nó este ano