Katia Aveiro disponibilizou-se a responder a questões colocadas pelos seus seguidores do Instagram. Sem deixar nada por dizer, a irmã de Cristiano Ronaldo não poupou nas palavras e acabou por deixar os fãs de queixo caído com as suas genuínas respostas.

"O que mais a irrita?", quis saber uma internauta, merecendo uma sincera (e bizarra) reação.

"O que me irrita: trânsito, esperar por pessoas não pontuais, ficar mais de dois dias sem cag***, ficar com fome, gente que se faz de burra a achar que como gelados com a testa, gente inconveniente e chata, que venham a minha casa sem avisar depois das 22 horas", enalteceu Katia, revelando-se sem papas na língua.

No âmbito das perguntas feitas pelos internautas, a empresária revelou ainda que chega este fim de semana a Portugal para passar uma temporada de férias e matar saudades da família.

