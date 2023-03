Carolina Patrocínio tem como hábito partilhar com os seguidores os looks do seu quotidiano, o que voltou a fazer esta quinta-feira, dia 9 de março.

A apresentadora, no Instagram, partilhou imagens do que considerou ser um visual "básico", da marca Parfois.

Composto por uma sweatshirt de gola alta e umas calças com cintura elástica, ambas de cor bordô, o look completo custa 55,98 euros, sendo que cada uma das peças custa, individualmente, 27,99 euros.

Carolina mostrou-se ainda com uns óculos de sol e uma mala, que custam 17,99 e 35,99 euros, respetivamente.

Veja na galeria as imagens deste look.

