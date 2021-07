Britney Spears encontra-se numa luta em tribunal de forma a terminar com a tutela a que está sujeita, a qual é exercida pelo pai. A mesma foi imposta depois da cantora passar por fases muito conturbadas da sua vida, sendo que o colapso que teve em 2008 acabou por marcar a sua história.

Na altura, várias pessoas tentaram ajudá-la e dar-lhe conselhos, sendo que uma delas terá sido Mel Gibson. Segundo uma fonte adiantou ao The Sun, o ator disse-lhe que "o cristianismo iria salvá-la e que deveria virar-se para Deus".

"Lembro-me que o Mel Gibson foi uma delas [das pessoas que a tentaram ajudar]. Foi um pouco surreal", descreveu Sean Philip, antigo amigo da artista.

Philip lembra ainda que na altura em que tudo aconteceu a equipa de Britnney fornecia-lhe drogas. "A verdade é que ela estava exausta", descreveu ao jornal.

"Ela trabalhava até aos ossos, e não estava em forma para continuar a atuar... a medicação que estava a tomar não a ajudava de todo. Começou a ficar paranoica, como nunca a tinha visto. Quando ela desmaiou na discoteca numa festa que organizou... tive de a tirar de lá, colocá-la aos meus ombros com o meu casaco a cobri-la, e impedir as pessoas de tirarem fotografias com os telemóveis", lembra.

Quando chegou ao quarto, Britney terá começado a "chorar histericamente".

