Apesar de tentarem ser minimamente discretos no que à relação amorosa diz respeito, Neymar e Bruna Biancardi surpreenderam os seguidores com carinhosas imagens.

Bruna publicou nas stories da sua página de Instagram uma montagem de fotografias em que aparece a trocar 'mimos' com os seu amor, e Neymar não ficou atrás. O jogador também destacou a partilha na sua página.

Um momento romântico que foi logo destacado pela imprensa brasileira.

De recordar que o casal decidiu dar uma nova oportunidade à relação no início do ano, depois de se terem separado em agosto do ano passado. O namoro começou em 2021.

© Instagram