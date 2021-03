'Não Te Esqueças da Letra' é o novo concurso onde a música é a rainha da noite. Aqui, os concorrentes vão poder cantar êxitos de diferentes géneros, décadas e artistas… mas escolhidos por eles.

Este é um novo desafio e um espaço de cantoria para toda a família, e quem o diz é o nosso apresentador, João Paulo Rodrigues.

No centro do palco, e de microfone em punho, os concorrentes são acompanhados pela banda residente. Aqui só têm de encantar e não desafinar. A letra das canções está no ecrã - mas só até determinado momento. Quando a letra desaparece, os concorrentes vão ter de a completar e daremos um prémio a quem as souber de cor.

Adaptado de um formato original americano, este programa já foi produzido em mais de 20 países, destacando-se a versão francesa, em exibição desde 2007.

O programa estreia no dia 13 de março.

